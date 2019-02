Moeder staat toe dat vriend haar 10-jarige dochter verkracht

Roeselare - Een moeder uit Roeselare is veroordeeld voor de betrokkenheid bij de verkrachting van haar toen 10-jarige dochter. Haar vriend verkrachtte het meisje meermaals, de moeder werd door haar partner onder druk gezet maar stemde uiteindelijk wel toe met het seksueel misbruik. “Als moeder had je de plicht om je kind te beschermen, maar je hebt gekozen voor je eigen relatie”, aldus de rechter. Zowel de moeder als de vriend kregen een effectieve celstraf van vijf jaar.

Het seksueel misbruik gebeurde in 2016, het slachtoffer was toen amper tien jaar. F. V. vergreep zich meermaals aan het meisje. De moeder had na serieuze druk van haar vriend uiteindelijk ingestemd met het misbruik. Het meisje werd gedurende een lange periode meermaals misbruikt. “Het is bijzonder verwerpelijk wat jullie hebben gedaan”, aldus de rechter die enorm zwaar tilde aan de feiten.

“Meteen na het eerste misbruik werden er plannen gemaakt om het meisje opnieuw te misbruiken. Na aandringen van haar vriend liet de moeder het toe. De moeder had haar vriend moeten stoppen, maar uiteindelijk is er pas een einde gekomen aan het misbruik toen de politie ingreep.”

De politie werd gealarmeerd nadat het meisje haar verhaal had gedaan aan enkele vertrouwenspersonen. “Als moeder had je de plicht om je kind te beschermen, maar je hebt je eigen dochter het slachtoffer laten zijn van perverse, seksuele handelingen. Je had je toch wel kunnen voorstellen dat zo’n vreselijke handelingen een serieuze impact ging hebben op je dochter, voor de rest van haar leven. Je had aan haar welzijn moeten denken, maar je koos voor je relatie.”, richtte de rechter zich nog tot de moeder. De rechter benadrukte nogmaals dat het kind psychologische begeleiding nodig heeft om de trauma’s te verwerken.

Sinds het misbruik aan het licht kwam, zitten zowel de moeder als haar partner in voorhechtenis. De rechter besliste dus dat ze nog langer vastzitten. Naast de effectieve celstraf van vijf jaar, zijn ze hun burgerrechten voor 10 jaar kwijt en mogen 10 jaar geen functie uitvoeren waar ze gezag hebben over minderjarigen. Ook moeten ze een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro betalen aan het meisje en wordt een deskundige aangesteld om de blijvende gevolgen door het seksueel misbruik te onderzoeken.