Met man en macht: personeel kamt luchthaven van Zaventem uit op zoek naar ontsnapte kat

Bassie kwam afgelopen donderdag met een vlucht van luchtvaartmaatschappij TUI vanuit het Turkse Alanya naar Zaventem. Toen de nieuwe eigenaars de twee jaar oude kater wilden ophalen, vonden ze echter enkel een lege kennel. Het is niet duidelijk waar Bassie kon ontsnappen, maar aangezien zijn kooi beschadigd was, vermoedt Brussels Airport dat de succesvolle ontsnappingspoging kort na de landing plaats moet hebben gevonden, bij het uitladen van de bagage van het vliegtuig.

De nieuwe eigenaars zochten de afgelopen dagen samen met het luchtvaartpersoneel naar de kat, maar voorlopig zonder resultaat. Ook familie en vrienden die toevallig landden of vertrokken op Zaventem werden ingeschakeld, omdat zij - in tegenstelling tot de eigenaars - door de douane mochten.

Dat de kat op de luchthaven rondloopt, is sinds gisteren wel zeker: toen werd Bassie namelijk vastgelegd door bewakingscamera’s. Brussels Airport verspreidde dan maar een opsporingsbericht op Twitter, met de melding dat “onze collega’s nu hun opperste best doen om Bassie zo snel mogelijk met zijn eigenaar te herenigen”.

#WhereIsBassie The cat was spotted on CCTV. It would appear that the little fellow managed to escape from his cage shortly after being unloaded from the plane. Our airport colleagues are now doing the best they can to reunite Bassie with his owner as soon as possible. pic.twitter.com/kyht838cyE