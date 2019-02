Hoeveel is jouw bedrijfswagen waard? En voor wat kan je hem allemaal inruilen? Met deze tool kan je het berekenen

Een paar weken nadat de Commissie Financiën het al goedkeurde, buigt de Kamercommissie Sociale Zaken zich woensdagnamiddag over het mobiliteitsbudget. Daarbij kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een bepaald budget dat ze kunnen spenderen aan andere (meer duurzame) vervoersmiddelen en/of extra loon. Zonder dat de loonkosten voor de werkgever verhogen. Maar hoe werkt dat nu concreet? Dienstverlener SD Worx heeft een tool gemaakt waarmee je kan berekenen welk budget precies overeenstemt met jouw bedrijfswagen.

LEES OOK. Mobiliteitsbudget: wat is het precies en wie komt in aanmerking?

“Dat ons land kampt met een ernstig mobiliteitsprobleem, ondervond je ongetwijfeld al aan den lijve”, aldus SD Worx. “Om het kluwen te ontwarren en ons daarbij ook aan te moedigen om milieubewuster naar het werk te pendelen, dokterde de regering het mobiliteitsbudget uit.”

“Het grote voordeel van het mobiliteitsbudget is dat de bedrijfswagen er deel van kan blijven uitmaken en dus niet volledig hoeft te verdwijnen. Op voorwaarde dat de werknemer dan kiest voor een milieuvriendelijk exemplaar”, zegt mobiliteitsexperte Veerle Michiels van SD Worx. “Een werkgever die het mobiliteitsbudget aanbiedt, stelt zelf het pallet aan duurzame vervoersoplossingen vast. De werknemer die instapt, kan binnen zijn budget en binnen het aangeboden menu kiezen voor een optimale combinatie van milieuvriendelijke vervoermiddelen.”

Met deze tool van SD Worx kunnen werknemers alternatieven overwegen “en niet langer op automatische piloot in de wagen stappen”, zo luidt het. “Het budget biedt meer keuzevrijheid en is minder drastisch dan de mobiliteitsvergoeding, waarbij men de bedrijfswagen volledig inlevert in ruil voor cash. Ook werkgevers kunnen via onze tool het concept verkennen. Niet onbelangrijk want het hele concept start bij hen.”

Hoe werkt de tool?

Je moet eerst de categorie van je wagen selecteren. Aan elk type staan enkele voorbeelden van “gelijkwaardige” wagens en enkele parameters gekoppeld die mee je budget helpen bepalen. Die zijn allemaal te wijzigen op basis van je persoonlijke situatie.

Vervolgens krijg je de verschillende milieuvriendelijke componenten met hun indicatieve kostprijs en kan je puzzelen met openbaar vervoer, fiets en vijf voorbeelden van milieuvriendelijke wagens (van kleine tot modale gezinswagen) enzovoort.

Via het mobiliteitsbudget kan de werknemer bijvoorbeeld voor een milieuvriendelijkere bedrijfswagen kiezen en het resterende bedrag investeren in een plooifiets om de laatste kilometers naar het werk af te leggen. Of investeren in een abonnement voor het openbaar vervoer voor zijn eigen woon-werkverplaatsingen, een (elektrische) fiets of een speed pedelec. Er zijn voldoende alternatieven, zowel voor wie dichtbij als voor wie verder van het werk woont.

Voorbeeld

Een werknemer met een Audi A3, ter beschikking gesteld met tankkaart. De wagenrijdt op benzine en heeft een cataloguswaarde van 30.000 euro, een - CO2-uitstoot van 103 gr/km en een TCO (geschat voor 15.000 km) van 6.500 euro.

De werknemer kiest voor mobiliteitsbudget en krijgt dus virtueel 6.500 euro ter beschikking, meteen ook de totale kostprijs voor zijn werkgever. Hij maakt daarmee volgende keuzes:

Pijler 1: milieuvriendelijke wagen

Fiat 500 (Cataloguswaarde: 30.760 euro - CO2-uitstoot: 95 gr/km - TCO (geschat voor 15.000 km): 5.360 euro ; Nog 1. 253 euro te spenderen.

Pijler 2: duurzame mobiliteit

jaarabonnement De Lijn ter waarde van 314 euro; Deelfiets-jaarabonnement van 50 euro; stadsfiets (aankoop): 650 euro.

Pijler 3: cash

126 euro aan budget => 78 netto in cash.

Ter vergelijking:

Indien de werknemer zijn Audi A3 zou inleveren in ruil voor een mobiliteitsvergoeding, krijgt hij daar maandelijks netto +/- 435 euro voor in de plaats (maar dan moet de werknemer wel zelf in woonwerkverplaatsingen en kosten voorzien).