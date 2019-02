Donald Tusk haalt verwoestend uit naar Brexiteers: “Een speciale plek in de hel”

“Ik vraag mij af hoe de speciale plek in de hel eruitziet voor de Brexiteers, die campagne hebben gevoerd zonder het minste idee hoe de Brexit veilig kan worden gerealiseerd.” Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk woensdag gezegd.

Tusk had woensdagochtend de Ierse premier Leo Varadkar op bezoek. De twee spraken over de Brexit, die totaal geblokkeerd is na het veto van het Britse parlement tegen de deal van de Britse premier Theresa May en de Europese onderhandelaars. May komt donderdag naar Brussel en zal proberen een “alternatief” af te dwingen voor de in het akkoord opgenomen Ierse backstop. Die vangnetregeling voor de Ierse grenskwestie is veel Britse politici een doorn in het oog en is de belangrijkste reden voor het Lagerhuis om het terugtrekkingsakkoord af te schieten.

Na afloop van zijn gesprek met Varadkar zei Tusk te hopen dat hij donderdag een “realistisch suggestie” van May te horen zal krijgen om de impasse te doorbreken. “Geef ons een geloofwaardige garantie voor vrede in Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk zal de EU als een betrouwbare vriend kunnen verlaten”, verklaarde Tusk. Hij herhaalde dat de grenskwestie de absolute topprioriteit blijft voor de EU. De 27 lidstaten zullen de Britten geen nieuw aanbod doen en benadrukten tijdens de Europese top van december dat het terugtrekkingsakkoord niet heronderhandeld kan worden, herhaalde Tusk nog maar eens.

Op 50 dagen van 29 maart, de dag waarop het VK normaal gezien de EU verlaat, ziet het er niet naar uit dat de beslissing om de EU te verlaten, teruggedraaid zal worden. “‘Remain’ heeft op dit ogenblik geen politiek draagvlak. Ik zeg dit zonder enige voldoening, maar je kunt de feiten niet ontkennen”, zei Tusk. De Europese Unie heeft ook geen andere mogelijkheid dan zich voor te bereiden op een Brexit zonder akkoord, een “potentieel fiasco”, volgens Tusk.

Dat de Pool zijn persconferentie besloot met een verwijzing naar een “speciale plek in de hel” voor de brexiteers, ontging ook Leo Varadkar niet. “Dit gaat je problemen opleveren in de Britse pers”, lachte hij.