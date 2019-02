Politie rolt bij 13 huiszoekingen drie cannabisplantages rond Antwerpen op

Antwerpen / Grobbendonk / Temse / Niel / Hemiksem / Beveren-Waas - De lokale politie Antwerpen heeft woensdagochtend 13 huiszoekingen gedaan in het kader van een onderzoek naar grootschalige cannabisteelt. Daarbij werden drie actieve cannabisplantages en een vierde in aanbouw aangetroffen. In de grootste plantage, in Grobbendonk, stonden 1.500 planten.

De politie deed huiszoekingen in Antwerpen, Grobbendonk, Temse, Niel, Hemiksem en Beveren. Ze kreeg daarvoor bijstand vanuit de politiezones Neteland, Beveren, Mechelen-Willebroek en de federale gerechtelijke politie.

In totaal vonden de speurders bijna 3.000 planten in drie plantages. In Niel werden 400 planten aangetroffen, in Hemiksem 870 en in Grobbendonk stond een plantage met 1.500 planten.

Vijf personen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Er werden ook drie voertuigen en 14.000 euro cash in beslag genomen. De Antwerpse politie zet het onderzoek voort.