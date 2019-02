Alle sneldiensten van De Lijn vanuit Brussel en Antwerpen naar Limburg rijden

In tegenstelling tot dinsdag rijden de sneldiensten van De Lijn vanuit Antwerpen en Brussel woensdag wel allemaal. In de provincie Limburg is de dienstverlening van de vervoersmaatschappij voor de derde dag op rij sterk verstoord.

De sneldiensten vanuit Antwerpen en Brussel rijden woensdag wel allemaal. Snelbus 68 (Antwerpen-Bocholt) vertrekt om 16.22 uur en 17.24 uur aan de Rooseveltplaats. Vanuit Brussel gaat om vier ritten op lijn 178 (Brussel-Maaseik). De vertrekken zijn om 16.00 uur (Evere Bordet-Maaseik), 16.01 uur (Schaarbeek VRT-Houthalen Park and Ride), 16.40 uur (Elsene, VUB-Lanaken) en 17.05 uur (Evere Bordet-Maaseik).

De dienstverlening van De Lijn in Limburg blijft woensdag zwaar verstoord. Acht op de tien ritten worden niet uitgevoerd. Volgens De Lijn zijn het de chauffeurs van de onderaannemers die wel op de baan zijn. Ook een aantal ritten vanuit Limburg naar de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant is verstoord.

Sociaal overleg loopt spaak

Dinsdag hebben de bonden na vijf uur onderhandelen de tafel zonder akkoord verlaten. Volgens De Lijn lag een overeenkomst over vijf punten binnen handbereik. Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland, maar het bedrijf zegt bereid te blijven tot dialoog. Woensdag leggen de vakbonden de voorstellen van de directie voor aan hun achterban. Het valt echter af te wachten of de chauffeurs van de openbare diensten woensdag nog opnieuw aan het werk zullen gaan.

Reizigers kunnen op verstoring.delijn.be terecht voor een lijst met de getroffen lijnen. Daar vinden ze ook een attest voor school of het werk.