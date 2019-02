Verkracht door vriend terwijl haar collega’s beneden stonden te wachten: veertiger veroordeeld tot 30 maanden met uitstel

Herk-de-Stad - Een 47-jarige man uit Herk-De-Stad is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank tot dertig maanden celstraf veroordeeld voor het verkrachten van zijn vier jaar oudere partner.

De feiten speelden zich op 12 juli 2015 af in Herk-De-Stad. De vrouw was ook het slachtoffer van slagen en verwondingen in de periode tussen 2010 en midden oktober 2017. De man kreeg nog volledig uitstel voor de celstraf. De rechtbank heeft hem voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Ze hadden samen bijna twintig jaar een relatie.

De man had nog een relatief gunstig strafverleden, zodat hij in aanmerking kwam voor een uitstel. Het uitstel is gekoppeld aan probatie-maatregelen. De man moet in therapie gaan voor zijn alcoholprobleem en aan het werk blijven.

In het dossier staken foto’s en medische attesten van de opgelopen letsels. De man verkrachtte zijn vriendin, toen zij van een feestje met collega’s terug thuiskwam. Zij had iets te veel gedronken en werd bij thuiskomst ondersteund door een vrouwelijke en twee mannelijke collega’s, maar dat stond de man hoegenaamd niet aan.

De vrouw trok naar de slaapkamer, maar beklaagde ging haar achterna, trok haar uit bed en vergreep zich aan zijn vriendin. Dat gebeurde allemaal terwijl die collega’s nog beneden stonden. Zij verwittigden de politiediensten.

Van het partnergeweld had de vrouw nooit aangifte gedaan, maar de dochter kwam met foto’s aandraven. De verdediging pleitte dat de alcohol steeds de trigger vormde. Aan zijn vroegere vriendin is de man zeshonderd euro schadevergoeding verschuldigd.