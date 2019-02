Werd James Brown vermoord? Naasten van soullegende roepen op tot nieuw onderzoek

Ruim twaalf jaar na zijn dood zijn er twijfels over de manier waarop soullegende James Brown om het leven gekomen is. Werd hij vermoord? Sommigen, onder wie de dokter die de zanger behandelde net voor zijn dood, geloven van wel en roepen op tot een nieuw moordonderzoek.

James Brown stierf op kerstdag 2006. Volgens de officiële versie overleed de soullegende, bekend van hits als ‘Sex Machine’, ‘I Got You’ en ‘Please Please Please’, na een kortstondige ziekte. Een natuurlijk overlijden dus.

De dokter die het overlijdenscertificaat ondertekende, heeft nu echter aan CNN verklaard dat hij “bedenkingen” heeft bij de snelle achteruitgang van de zanger. Zeker gezien zijn toestand een dag eerder nog ietsje verbeterd was. “Het is gewoon te snel omgeslagen”, aldus dokter Marvin Crawford. “Hij stierf die nacht en ik stelde me toen de vraag: wat is er misgegaan in die kamer?” Nog volgens de dokter heeft een verpleegster hem verteld dat er een restantje van een geneesmiddel gevonden was in een van de buisjes die Brown moesten helpen ademen. “Misschien heeft iemand hem een verboden substantie toegediend die tot zijn dood leidde?”

Crawford is niet de enige met twijfels, zo meldt CNN-reporter Thomas Lake. Volgens hem werd hij al door meer dan tien anderen gecontacteerd. “Het gaat om legitieme vragen over zijn dood die alleen beantwoord kunnen worden door een autopsie en een nieuw moordonderzoek”, schrijft hij. Onder meer dochter LaRhonda Petit , schoonzoon Darren Lumar, vierde echtgenote Tomi Rae, manager Frank Copsidas en vriend Al Sharpton hebben zich al achter een nieuw onderzoek geschaard. “Ik heb altijd veel vragen gehad over zijn dood. Ik heb ze nog altijd”, luidt het bij Sharpton.

Urenlang verkracht

Jacqueline Hollander, een 63-jarige singer-songwriter die Brown goed kende, was de vrouw die de bal deed rollen. Nadat de twee samen een nummer hadden opgenomen, leerde ze de “excentrieke” zanger beter kennen. Zo leerde ze dat hij ook erg gewelddadig kon zijn. Zo had ze zelf gezien dat hij zijn toenmalige echtgenote Adrienne Brown, een goede vriendin van Hollander, in het ziekenhuis had geslagen en werd ze enkele dagen zelf aangerand. Urenlang verkracht en bedreigd met een geweer. “En als ik iets zou zeggen, zou hij mijn familie vermoorden.”

Een schokkende verklaring, maar daar bleef het niet bij. Hollander zegt ook dat Brown geen natuurlijke dood stierf, maar vermoord werd. Net als Adrienne trouwens. Zij stierf in 1996, officieel aan een overdosis pijnstillers. Om haar bewering kracht bij te zetten, verzamelde ze massa’s documenten, foto’s, audiobestanden en videomateriaal. Al minstens drie experts zouden haar als “geloofwaardig” hebben bestempeld.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...