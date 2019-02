Voorzitter van steuncomité “wist niets van eventuele fraude” bij toekenning van humanitaire visa: “Walgelijk om te profiteren van de kwetsbaarheid van die families”

De voorzitter van een steuncomité voor christenen in het Midden-Oosten, Simon Najm, had geen weet van fraude bij de toekenning van humanitaire visa aan Syrische christenen, maar zijn organisatie hield zich ook nooit bezig met repatriëring. Dat heeft Najm woensdag verklaard in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

In die commissie vinden sinds vorige week hoorzittingen plaats over de humanitaire visa. Aanleiding is de heisa die is ontstaan rond Melikan Kucam, het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid dat Syrische christenen in ruil voor grof geld aan humanitaire visa zou hebben geholpen.

Najm legde uit dat zijn Comité de Soutien aux Chrétiens d’Orient (CSCO) enkele jaren geleden het levenslicht zag. Het bestaat uit een veertigtal vrijwilligers en wil voornamelijk christenen ter plaatse helpen, maar staat ook open voor anderen.

Met mensen naar hier halen, houdt de organisatie zich niet bezig, ondanks dat Najm daarover geregeld wordt aangesproken. “Ik heb me daar nooit mee beziggehouden. Dat was mijn job niet”, luidde het. Najm heeft dan ook nooit horen praten over fraude of betalingen voor humanitaire visa. “Mocht het kloppen, dan zou ik het walgelijk vinden te profiteren van de kwetsbaarheid van die families”, zei Najm.