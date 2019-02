Boeing wil supersonische zakenjet in 2023 de lucht in

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gaat samenwerken met Aerion, een Amerikaanse start-up die werkt aan een supersonische zakenjet. Het vliegtuig zou in 2023 zijn eerste vlucht moeten maken.

Boeing doet een “significante investering” in de onderneming uit Reno, in de staat Nevada, om mee te helpen met de ontwikkeling, de productie en het testen van de AS2, zoals het supersonische vliegtuig heet. Ook zal Boeing enkele onderdelen leveren voor het toestel.

De AS2 is een smal vliegtuig, dat wat weg heeft van een mini-Concorde. Het zal plaatsbieden aan twaalf passagiers. Het zou een snelheid van mach 1,4 kunnen halen, of zowat 1.700 kilometer per uur. Het supersonische toestel zou op een trans-Atlantische vlucht bijna drie uur sneller zijn dan de huidige zakenvliegtuigen.

Aerion stelde zijn vliegtuig in 2014 voor. Het sloot sindsdien al partnerschappen met onder meer General Electric voor de motoren en met Honeywell om de cockpit te ontwerpen.