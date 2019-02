Federaal Voedselagentschap stelt proces-verbaal op voor grote tekortkomingen bij 26 Brusselse bedrijven

Brussel - Het federaal voedselagentschap FAVV heeft van 21 tot 25 januari 2019 een uitgebreide controleactie gehouden bij 237 bedrijven in de distributiesector in Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe. Bij een op de tien bedrijven werd een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen.

Vijftien controleurs gingen gedurende vijf dagen op pad en controleerden in die tijd 103 horecavestigingen, 75 gemeenschapskeukens, 52 detailhandels, zoals kruidenierswinkels, bakkerijen of slagerijen, vijf supermarkten, één groothandelaar en één frituur.

Van de 237 gecontroleerde bedrijven behaalde bijna de helft (115 bedrijven), 48,5 procent. Nog eens 40 procent of 96 gecontroleerde bedrijven ontvingen een waarschuwing in de vorm van een opmerkingen over kleine non-conformiteiten. Voor 11 procent, ofwel 26 van de gecontroleerde bedrijven, was er meer aan de hand en werd er een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen.

Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne, het niet respecteren van de temperaturen in de koeling of diepvriesruimtes en het gebrek aan allergeneninformatie voor de consument. De bedrijven met een ongunstig resultaat zullen opgevolgd worden met hercontroles.

Het FAVV organiseert één keer per jaar in een of meerdere gemeentes van het Brussels Gewest een dergelijke specifieke actie. Op die manier wil het een constructieve samenwerking tot stand brengen tussen kleine bedrijven, de lokale overheden en het FAVV.