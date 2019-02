Oosterweelverbinding: vanaf mei hinder verwacht door werken aan onderdeel Linkeroever

In de marge van de persconferentie over de voorkeursvariant voor de Oosterweelverbinding op Rechteroever, heeft de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) een nieuwe timing bekendgemaakt voor de werken die intussen al aan de gang zijn op Linkeroever. De werken op de E17 beginnen niet zoals eerder gecommuniceerd tijdens de zomer, maar al in maart. Het verkeer zou wel pas vanaf mei echt hinder ondervinden.

Eerder waren op Linkeroever al voorbereidende werken begonnen zoals het aanleggen van werfwegen en de bouw van een parkeergebouw. In maart begint de aannemer aan de werkzaamheden op de E17. “Eerder communiceerden we dat de werken op de snelweg pas vanaf de zomer zouden starten”, zegt Els Van Parijs van de BAM. “We willen echter meteen werk maken van ons engagement ten aanzien van Zwijndrecht om de geluidsschermen ten noorden van de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West te verhogen tot acht meter.”

In maart en april wordt er over een lengte van enkele honderden meter gewerkt op de zijbermen tussen de op- en afrittencomplexen van Kruibeke en Zwijndrecht in beide richtingen. Alleen de pechstrook zal daar tijdelijk niet beschikbaar zijn, terwijl de rechterrijstrook versmald wordt ter hoogte van de werfzone.

In mei en juni volgen er werken op de middenberm tussen Kruibeke en Antwerpen-West. De linkerrijstrook zal dan in beide richtingen worden ingenomen en de pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Het aantal rijstroken blijft zo behouden, maar de rijstroken zullen wel lokaal versmald worden zodat er een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur nodig is.

Vanaf juli wordt er een jaar lang gewerkt aan de zijkanten van de E17, waarbij opnieuw de pechstroken volledig worden ingenomen. Ook dan zal het verkeer over versmalde rijstroken moeten aan een snelheid van maximaal 70 kilometer per uur.