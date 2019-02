Dure kledingzaak in mum van tijd leeggeroofd tijdens ramkraak: piepjonge onderneemster (19) in zak en as

Een jonge Nederlandse onderneemster zit met de handen in het haar omdat haar modezaak deze week werd leeggeroofd. Enkele gemaskeerde mannen voerden met een gestolen voertuig een ramkraak uit en namen alle dure kleren in een mum van tijd mee. Jahnavi Van Oorsouw (19) - die de kledingzaak pas een jaar geleden startte - publiceerde de beelden die gemaakt werden door een beveiligingscamera in de hoop dat er tips binnenlopen over de daders.