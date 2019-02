Mee in één minuut: opvolger voor Schauvliege, wereldwijde staking en vermiste jongen na 20 jaar teruggevonden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van dinsdag op woensdag het verzamelde Congres toegesproken voor zijn tweede State of The Union . Zijn conclusie: de Union is in goede staat. Hij begon met een boodschap van eenheid over de partijen heen en riep op om de “politieke patstelling te doorbreken”. Maar “ik zal die muur laten bouwen”, benadrukte de president opnieuw.

De economische inspectie gaat de “1+2 gratis”-promotieactie van supermarktketen Albert Heijn onderzoeken. Buurtsuper.be, een afdeling van Unizo, had daar woensdag om gevraagd. Zij vermoeden dat de keten met verlies verkoopt en dat is verboden in ons land.

De perfecte bankkraak leek het even, die op het kantoor van BNP Paribas Fortis in Antwerpen, maar de politie slaagde er alvast in om één verdachte op te pakken. Het gaat om een 27-jarige Belg van Georgische afkomst, die zowat zijn hele leven al in Antwerpen woont. Speurders kwamen de verdachte op het spoor door hem te linken aan een unieke slijpschijf die de krakers hadden achtergelaten in de tunnel aan de bank. Zijn kompanen zijn nog spoorloos.

De 14-jarige Simon Lembi, die sinds 12 november 1999 vermist was, is teruggevonden . Hij verkeert in goede gezondheid, maar wil niet dat zijn locatie bekendgemaakt wordt. Dat werd benadrukt door het Brusselse parket tijdens een persconferentie. De man van Angolese afkomst is intussen 33 jaar oud en verblijft elders in Europa. “Hij is destijds uit vrije wil vertrokken omwille van familiale moeilijkheden”, klinkt het.

Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op als Vlaams minister van Natuur, Landbouw en Omgeving. Dat heeft het CD&V-partijbestuur woensdagvoormiddag beslist. Van den Heuvel is fractieleider in het Vlaams Parlement, burgemeester van fusiegemeente Puurs-Sint-Amands, en in mei lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen in de provincie Antwerpen.