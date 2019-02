Clubs in juridisch gevecht na verdwijning van voetballer Sala: Nantes eist 17 miljoen euro van Cardiff

De Franse voetbalclub Nantes wil van Cardiff City snel geld zien voor Emiliano Sala. Het gaat om een bedrag van 15 miljoen Britse pond, meldt de BBC. Dat is omgerekend ruim 17 miljoen euro. Als het geld binnen tien dagen niet binnen is, onderneemt de leiding van de Franse club juridische actie.

De Argentijnse aanvaller maakte vorige maand de overstap van Nantes naar Cardiff. De club uit Wales betaalde niet meteen en wilde wachten totdat alle documenten in orde waren. Voordat dat zover was, verdween Sala. Hij stapte op 21 januari in een klein vliegtuigje op weg naar zijn nieuwe club. Het toestel verdween van de radar en werd zondag op de bodem van Het Kanaal gevonden. Een dag later maakte het onderzoeksteam bekend dat in de wrakstukken van het toestel ook een lichaam is gevonden. Het is nog niet duidelijk of dat het lichaam is van Sala, of van de andere inzittende, piloot David Ibbotson.

Cardiff verklaarde dat het “zijn verplichtingen na zal komen”. “Maar niet voordat alle feiten opgehelderd zijn. We zijn verbaasd dat Nantes met deze eis komt, terwijl men nog probeert het lichaam te bergen.”