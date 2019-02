Waarom tientallen politica’s in het wit gekleed waren voor State of the Union van president Trump

Een opmerkelijk beeld tijdens de State of the Union van de Amerikaanse president Donald Trump. Tientallen politica’s daagden voor de gelegenheid volledig in het wit gekleed op. En dat was geen toeval, maar een duidelijke verwijzing naar de strijd om vrouwenrechten in de Verenigde Staten. Al zagen sommige tegenstanders van de actie ook een heel ander verband.

Toen de Amerikaanse vrouwen in de 20e eeuw vochten voor het recht om te stemmen, wisten ze al perfect hoe ze onder de aandacht van de media moesten komen. In alle betogingen, manifestaties en parades droegen de suffragettes witte kleedjes. Om op te vallen op de foto’s in de kranten. Met succes: in 1920 kregen vrouwen in alle staten stemrecht.

In een poging om dezelfde media-aandacht te krijgen werd opgeroepen om hetzelfde te doen tijdens de State of the Union-verklaring van Trump.

Eveneens met succes.

Enkele uren voor de speech waren tientallen Democratische politica’s al aan het poseren in hun witte kleedjes of maatpakken. En ook de beelden uit het Congres van tijdens de verklaring spreken voor zich.

Toen Trump tijdens zijn speech een eerbetoon bracht aan het recordaantal vrouwen in het Amerikaanse Congres, sprongen de politica’s in het wit recht en begonnen ze “USA, USA” te scanderen.

Hoewel de actie veel lof kreeg, werd ze niet door iedereen geapprecieerd. Een adviseur die meewerkt aan de herverkiezingscampagne van Trump zag in de “zee van wit” veeleer een vergelijking met de Ku Klux Klan. Een tweet die al snel massaal “geliket” werd door andere Trump-aanhangers.

