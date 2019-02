Gerecht dwingt VTM om archiefbeelden uit programma ‘Cold case’ te knippen

VTM zendt het programma ‘Cold case’ donderdagavond tot nader order gewoon uit. Het parket heeft wel een passage uit de eerste aflevering laten verwijderen. ‘Cold case’ is een vijfdelige reeks waarin de moordenaar van de jonge Antwerpse moeder Sally Van Hecke (20) na 22 jaar zou worden ontmaskerd.

LEES OOK.Antwerps gerecht: “VTM-serie kan ons onderzoek ernstig verstoren”

Het parket had de makers gevraagd om de reeks niet uit te zenden omdat het programma het heropende onderzoek zou schaden. Voorlopig is er geen uitzendverbod, maar het parket eiste wel dat één passage uit de eerste aflevering werd verwijderd. Het gaat om archiefbeelden van Oproep 2020, het opsporingsprogramma van VTM waarin een oproep werd gedaan naar getuigen in de zaak van Sally Van Hecke.

Het parket beroept zich op een afspraak met VTM dat de zender voor hergebruik van beelden uit het opsporingsprogramma toestemming moet vragen. Om onduidelijke redenen wil het parket niet dat de oude beelden van Oproep 2020 opnieuw worden uitgezonden. Klein detail: in zijn mail vraagt het parket om de beelden uit ‘Omroep 2020’ niet uit te zenden, terwijl het om ‘Oproep 2020’ gaat.

LEES OOK.Na 22 jaar wijst opnieuw alles naar ‘monster van het Waasland’ als moordenaar van Sally Van Hecke (20): “Ik heb altijd al het buikgevoel gehad”

Hoofdverdachte in de moord op Sally Van Hecke is Claudy Pierret, ook bekend als ‘het monster van het Waasland’. Pierret zit in de cel nadat hij werd veroordeeld voor twee moorden. Via zijn advocaat liet Pierre aan onze krant weten dat hij Sally Van Hecke niet kende en haar niet heeft vermoord. De twee andere moorden geeft hij wel toe.