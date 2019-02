Yves Vanderhaeghe komt op voor de kleine clubs: “Pas als er een grote club benadeeld wordt, schreeuwt iedereen moord en brand”

KV Kortrijk lijkt uitgeteld voor Play-Off 1. Volgens coach Yves Vanderhaeghe werd de club dit seizoen echter dure punten ontnomen door beslissingen “die onterecht in ons nadeel werden gefloten”. Hij vraagt in het hele VAR-debat daarom meer respect voor de kleinere clubs.

“Wij verloren dit seizoen tegen Standard en Gent zure punten met het oog op Play-Off 1 door beslissingen die onterecht in ons nadeel werden gefloten. Maar pas als er een grote club benadeeld wordt, schreeuwt iedereen moord en brand”, aldus Yves Vanderhaeghe. “Ik spreek niet alleen voor Kortrijk, maar voor elke kleinere club. De besluitvorming is niet consequent. Als je op verplaatsing gaat bij een topploeg, zie je dat er druk wordt uitgeoefend waardoor er rechtstreekse beïnvloeding is op de besluitvorming. En we spelen al met een budget dat vier keer minder is dan dat van een topclub…”

Volgens Vanderhaeghe wordt niet elke ploeg op dezelfde manier behandeld. “Als een voorzitter van zo’n topclub zegt ‘dergelijke fouten kunnen niet in Play-Off 1’ en hij heeft het alleen over Play-Off 1, terwijl er nog zes matchen gespeeld moeten worden en er nog tien andere ploegen zijn, dan heeft de rest allemaal geen zin meer. Ook de scheidsrechtersbaas die zegt dat ze zich ‘op stage zullen voorbereiden zodat dit niet voorkomt in Play-off 1’. Net als de media, die enkel over de G5 en Antwerp spreken. Dus in andere matchen mag het wél foutlopen?”

“Wat doen wij nog in de competitie als het voor Kortrijk niet erg is dat Standard onterecht een penalty krijgt voor zogenaamd hands dat er geen is, en wij een week later er geen krijgen tegen Gent voor terecht hands? En dat geldt voor élke kleine club. Neem nu Zulte Waregem dat in volle degradatiestrijd ook foutieve VAR-beslissingen tegen zich kreeg. Moeten wij dan elke keer onze schel hesp van onze boterham laten nemen? Iemand moet eens moet opkomen voor de kleinere clubs. Ik vraag een beetje respect voor de andere ploegen ook, zodat iedereen zich weer gewaardeerd voelt.”

“Je kan arbiters ook té veel voorbereiden”

Ten slotte had Vanderhaeghe nog een opmerking over de richtlijnen die scheidsrechters meekrijgen. “De arbiters gaan op stage en worden voorbereid op wat de clubs gaan doen. Maar je kan ze ook gewoon te veel voorbereiden. Vorig jaar werd een doelpunt van Gigot op Standard in de laatste minuut afgefloten omdat de scheidsrechters voorbereid waren op blocks van Gent. Die scheids keurde het af voor een zogenaamde duw, -een waanbeeld - want Gigot stond volledig vrij. Fluit eens gewoon wat er gefloten moet worden! (verheft stem) Een recent voorbeeld is de potentiële duwfout van Santini. De arbiters waren daar zo op gefocust dat ze vergaten dat Obradovic vier meter buitenspel stond. Met drie zitten ze in de bus en niemand had het gezien, dat is toch om te lachen? De scheidsrechters zouden onbevooroordeeld aan de match moeten beginnen.”