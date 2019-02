Donderdag opnieuw normaal busvervoer De Lijn in Limburg

De Limburgse lijnbussen zullen donderdag tijdens de ochtend- en avondspits opnieuw volgens het boekje rijden. Onderbrekingen zijn op een heel beperkt aantal ritten wel nog mogelijk. Dat meldt De Lijn in een persbericht.

Volgens De Lijn zal de ochtend- en avondspits opnieuw normaal verlopen. Op een heel beperkt aantal ritten zijn onderbrekingen wel nog mogelijk. Het gaat om ritten waarover de directie met de vakbonden snel een oplossing wil vinden over de rusttijden.

In de provincie Limburg was de dienstverlening van De Lijn woensdag al voor de derde dag op rij sterk verstoord. Zo werd acht op de tien ritten niet uitgevoerd. Volgens De Lijn zijn het de chauffeurs van de onderaannemers die wel op de baan zijn. Ook een aantal ritten vanuit Limburg naar de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant is verstoord. De sneldiensten vanuit Antwerpen en Brussel naar Limburg rijden wel allemaal.

Dinsdagavond heeft de directie vijf voorstellen gedaan voor aangepaste diensten en afspraken over pauzes. Het gaat onder meer om voorziene pauzes en extra inspanningen voor de volledige invulling van het personeelsbestand. Eind dit jaar komt er ook 5 miljoen euro extra budget voor pauzes tijdens de diensten.

Reizigers kunnen op verstoring.delijn.be terecht voor een lijst met de getroffen lijnen. Daar vinden ze ook een attest voor school of het werk.