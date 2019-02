Eenzaam gestorven in zijn caravan, terwijl zijn dochter als topmodel de wereld verovert

Nieuwpoort -

Terwijl Rose Bertram (24) de wereld verovert als een van de grootste topmodellen van het moment, is haar vader Dave (44) eenzaam gestorven in zijn caravan op een camping in Nieuwpoort. Zijn lichaam werd pas een week na zijn overlijden gevonden. “Rose en haar vader hadden nog altijd een goeie relatie met elkaar”, zegt de familie.