Onze reporter in de thuisbasis van Joke Schauvliege: “Toen ik haar zag huilen, heb ik mee geweend”

Evergem -

De één noemt het een schande, de ander een serieuze afrekening. En hier en daar vindt toch iemand het terecht. Het ontslag van Joke Schauvliege beroert zeker in haar eigen gemeente Evergem de gemoederen. Onze reporter ging de sfeer polsen in de thuisbasis van de ex-minister. “Ik sta nog altijd achter haar. We moeten niet alles zo dramatiseren.”