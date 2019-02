Belgische en Nederlandse profclubs bestuderen gezamenlijke communitywerking

Communitywerkers van alle Belgische profclubs en Eredivisie-ploegen komen donderdag samen in Eindhoven voor een netwerkmoment, waarop best practices inzake communitybeleid en sociale strategieën uitgewisseld worden. “Onze liga’s liggen in Europa het dichtst bij elkaar, en ook onze clubs tonen veel raakvlakken”, klinkt het woensdag bij de Pro League.

In het Philips Stadion van PSV zullen vertegenwoordigers van Belgische en Nederlandse clubs rondetafelgesprekken houden rond CSR-strategieën. Er zullen ook presentaties gegeven worden van de sociale projecten die in de Pro League of Eredivisie lopende zijn of nog worden uitgewerkt.

Zo zal de Pro League bijvoorbeeld een uiteenzetting geven over de samenwerking met de Belgian Homeless Cup (BHC), een project om thuis- en daklozen via voetbal te integreren in de maatschappij. Eredivisionist Willem II stelt dan weer “Football Memories” voor. Dat is een therapeutisch project rond voetbalherinneringen voor Alzheimerpatiënten en hun omgeving.

De clubvertegenwoordigers zullen ook bespreken hoe ze de banden tussen bevriende supportersclans kunnen versterken. Zo zullen ze bekijken hoe ze ook positieve aandacht kunnen genereren voor een Nederlands-Belgische vriendschapsband. “Vaak is er daaromtrent een negatieve connotatie, omdat ze in verband worden gebracht met supportersgeweld”, klinkt het. Zo waren er vorige week in de Limburgse derby op Stayen nog supporters van MVV Maastricht die het te bont maakten.

“De Pro League en de Eredivisie zijn de liga’s in Europa die het dichtst bij elkaar liggen. Ook onze clubs tonen veel raakvlakken. Het leek ons daarom een goede zaak om elkaar ook naast het terrein beter te leren kennen”, verklaart Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever het gezamenlijke initiatief. “Dit is een ideale gelegenheid voor onze clubs om te netwerken met de Nederlandse collega’s en best practices uit te wisselen.” .