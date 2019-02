Te opgefokt bij invalbeurt: na ware aanslag op knie van tegenstander mag Colombiaan meteen weer gaan douchen

Het gebeurt wel vaker: invallers die net iets té gretig staan om zich te bewijzen in de korte speeltijd die hen gegund is en zo opgefokt het veld op komen. De Colombiaan Julian Zea is daar het perfecte voorbeeld van. Na drie minuten mocht hij alweer gaan douchen na een schandalige tackle die meteen viraal ging.

De 20-jarige Colombiaan Julian Zea mocht in de 89e minuut invallen bij Deportivo Cali tegen Atletico Huila (1-1). Hij zou echter het eindsignaal niet halen want drie minuten later werd hij zonder pardon van het veld gestuurd na een ware aanslag op de knie van de 17-jarige Andres Amaya. Amaya kwam er wonderbaarlijk vanaf zonder blessure, Zea was nog verontwaardigd dat hij rood kreeg...