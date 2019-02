“Je bent moediger dan alle wereldleiders”: Anuna De Wever ontmoet Greta Thunberg

“Je bent een van de moedigste vrouwen die ik ken”, is een van de vele complimenten die Anuna De Wever richt aan de Zweedse klimaatspijbelaar Greta Thunberg. Dinsdagavond hadden Anuna en companen een ontmoeting met de 16-jarige Greta via Skype. Tijdens dat gesprek wisselden ze ervaringen uit omtrent de klimaatbewegingen. Het gesprek verliep heel hartelijk, wat niet zo verbazingwekkend is aangezien Greta een heus rolmodel is voor de Belgische klimaatbetogers. De ontmoeting zal volledig te zien zijn tijdens het VRT-reportagemagazine Pano.