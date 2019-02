NMBS ontdekte sporen van asbest in zeven motorstellen

Brussel - Spoorwegmaatschappij NMBS heeft uiteindelijk in zeven Sprinter-motorstellen sporen van asbest gevonden. Dat blijkt na een controle van de reeks van eenenvijftig Sprinters. Er zijn evenwel geen asbestvezels gemeten in de lucht, noch in de stuurposten, noch in de reizigerscompartimenten.

De NMBS maakte in december bekend dat in een afgesloten technische ruimte van twee Sprinter-motorstellen sporen van asbest waren aangetroffen. Ze kondigde daarop aan dat alle dergelijke motorstellen, 51 dus, gecontroleerd zouden worden.

In totaal werden uiteindelijk in de technische ruimte van de stuurposten van zeven motorstellen sporen van asbest aangetroffen, zo antwoordde minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woensdag in de Kamercommissie Infrastructuur, op vragen van Gautier Calomne (MR) en Laurent Devin (PS).

“In elke stuurpost werd een luchtmeting uitgevoerd”, aldus Bellot. “Er werd geen asbeststof gevonden.” Ook in de reizigerscompartimenten werden metingen uitgevoerd, en daar werd evenmin asbeststof aangetroffen.

De NMBS zal de onderdelen met asbest in de technische ruimtes vervangen.