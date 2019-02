‘Muur’ van stof palmt platteland in: “Nog nooit zo’n storm gezien”

De rurale stad Kerang in het zuiden van Australië wordt geteisterd door stofwolken die een meterslange ‘muur’ vormen en het platteland volledig inpalmen. Volgens experts komen dergelijke wolken vaker voor in Australië, maar worden ze bijna nooit in bewoonde gebieden gezien. Ze worden veroorzaakt door een combinatie van hevige wind, een droge bodem, een hoge luchtvochtigheid en onstabiele atmosferische druk. “Er stak een wind op toen er een storm zat aan te komen”, aldus de man die de beelden maakte. “Ik zag nooit eerder zo’n stofwolk en storm, dus ik probeerde uiteraard alles op video vast te leggen.”