Rudi Assauer, de legendarische manager die heel wat Belgen naar Schalke 04 haalde, is overleden

Rudi Assauer, voormalig manager van Schalke 04, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag aan de Duitse media bevestigd. Assauer is de man die Sven Vermant (2001), Emile Mpenza (2000), Nico Van Kerckhoven (1998), Michaël Goossens (1997) en Marc Wilmots (1996) naar de Veltins Arena in Gelsenkirchen haalde. Die laatste bombardeerde hij in 2003 tot trainer.

Assauer (°30 april 1944), voormalig verdediger van Borussia Dortmund (1964-1970) en Werder Bremen (1970-1976), was voor het eerst in de periode 1981-1986 algemeen directeur van Schalke. Na een pauze van zeven jaar keerde hij in 1993 terug in functie. Zijn grootste succes was het veroveren van de UEFA Cup in 1997, “Kampfschwein” Wilmots was daarbij de matchwinnaar. Ook de bouw van het nieuwe stadion was een hoogtepunt. In 2006 legde hij na een conflict met het bestuur zijn functie neer.

Uit een eerste huwelijk laat Assauer, die zelden zonder zijn onafscheidelijke sigaar gezien werd, twee dochters na. In 2011 trad hij nogmaals in de echt, maar dat huwelijk hield geen twee jaar stand. Van 2000 tot 2009 haalde hij de tabloids door zijn relatie met de twintig jaar jongere Duitse actrice Simone Thomalla. In 2012 maakte Assauer bekend dat hij aan de ziekte van Alzheimer leed.