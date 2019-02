Mysterie rond dood van 20.000 dode zeevogels: zitten op drift geraakte containers er voor iets tussen?

Wetenschappers proberen uit te zoeken hoe het komt dat zo’n 20.000 vogels de voorbije weken dood werden aangetroffen aan de Nederlandse kust. Zitten de van boord gevallen containers van een paar weken geleden daar voor iets tussen?

Veel van de gestorven vogels bleken uitgemergeld. Hoe dat komt, is nog niet duidelijk. Daar wordt nu onderzoek naar gevoerd. Een van de mogelijke oorzaken, is een lekkage van het MSC Zoe-schip waar tijdens een storm een paar weken geleden 345 containers van vielen. “Chemische stoffen zijn meer waarschijnlijk als doodsoorzaak dan dat de vogels bijvoorbeeld zijn gestorven door het eten van plastic”, zegt Mardik Leopold, die de overlijdens onderzoekt.

Nadat de containers bij een storm begin januari van het MSC Zoe-schip vielen, spoelden ze op 2 januari aan op eilanden aan de Nederlandse noordkust. In de containers zaten onder andere kinderspeelgoed, IKEA-meubels en televisies. Maar op dat strand werden niet alleen die aangespoelde spullen gevonden, maar ook een zak peroxidepoeder, net als onder andere paraffine. Mogelijk is het dat wat de vogels hebben ingeslikt. “We weten niet wat er exact allemaal in de containers zat, maar er zaten onvermijdelijk ook plastics en chemicaliën in.”, zegt Mardik Leopold.

LEES OOK. Onderzoek naar plastic rommel in de Waddenzee nadat containers overboord sloegen

En het is net daarna dat de dode vogels begonnen aan te spoelen. “Elke dag worden er op iedere kilometer strand wel nieuwe dode vogels gevonden”, zegt de onderzoeker. Sowieso kan stormweer ook een impact hebben op overlevingskansen van zeevogels zoals zeekoeten, maar dan zou het probleem zich volgens Madrik Leopold niet beperken tot de Nederlandse kust. En dat is wel het geval. Zo was er in ons land bijvoorbeeld maar een melding van een of twee dode vogels. Bovendien heeft stormweer nooit zo’n grote impact op de sterftecijfers in die vogelpopulaties.

Naast de tientallen dode vogels aan de kust, liggen vermoedelijk ook nog tientallen dode vogels in zee. Sommige vogels die het overleefden, worden verzorgd in vogelopvangcentra. Zij worden onder andere gevoed via voedselbuisjes omdat ze te zwak zijn om zelf te eten. Bedoeling is om de vogels weer vrij te laten eens ze weer aangesterkt zijn. “De meesten wegen nu ongeveer 600 gram, maar ze zouden eigenlijk minstens 900 gram moeten wegen voordat ze sterk genoeg zijn om weer terug te keren naar de zee”, klinkt het bij het vogelopvangcentrum van Ureterp in Nederland.

Een gespecialiseerde firma is momenteel nog steeds op zoek naar alle containers in de Noordzee, onder andere via echolocatie. Die operatie zou nog zeker zes maanden duren. Zeker 50 containers werden nog niet gelokaliseerd, en de tijd dringt, want uiteindelijk zullen de containers zinken onder de zeebodem, in het zand.

Zeekoeten in Ureterp Foto: AFP

Zeekoeten in Ureterp Foto: AFP

bekijk ook

Honderden vissen sterven op snelweg na doortocht Florence

145 dode walvissen spoelen aan op Nieuw-Zeelands strand