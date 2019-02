De voedselbank voor dieren: “Hier betaalt niemand iets, mevrouw”

Wie in armoede leeft, vindt vaak de grootste steun bij zijn huisdier. Enig probleem is dat die vaak een flinke hap uit je budget neemt. Daarom is in Wilrijk de vzw Poezewoef opgericht, een voedselbank voor dieren. Wekelijks zorgen de vrijwilligers voor een gratis voedselpakket voor katten en honden. En warmte en steun voor hun baasjes.