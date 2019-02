Griepepidemie is in ’t land: virus vooral gevaarlijk voor ouderen

Het is zover. Sinds gisteren is er officieel een griepepidemie in ons land. En dit jaar lijkt het virus vooral gevaarlijk voor ouderen. De helft van de besmettingen gebeurde met een griepvariant die bij 65-plussers vaker voor complicaties zorgt, zoals longontstekingen. Maar reden tot paniek is er niet, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Jonge, gezonde mensen zijn relatief snel verlost van “een griepje”, maar toch veroorzaakt het virus elk jaar een pak extra opnames in de kliniek door complicaties zoals longontstekingen of hartfalen. Mede daarom houden wetenschappers het verloop van de epidemie strak in de gaten. Ze doen dat onder meer door stalen te onderzoeken die 120 huisartsen uit heel België opsturen naar Brussel.

Uit de eerste resultaten van die analysen blijkt dat het dit jaar in de helft van de gevallen om een besmetting gaat met het virus A-H3N2, een van de vele varianten van het griepvirus. “Bij de vorige epidemie begin 2018 was er veel minder sprake van die variant, die meer complicaties veroorzaakt bij ouderen”, zegt Steven Van Gucht, viroloog van het wetenschappelijk instituut Sciensano.

Vermoedelijk zijn ouderen vatbaarder omdat zij minder natuurlijke bescherming hebben tegen het relatief nieuwe griepvirus. “Pas in 1968 dook dat type voor de eerste keer op. Wie nu zeventig jaar is of ouder, heeft het dus nooit gekend tijdens zijn jeugd. Terwijl we vermoeden dat een infectie bestrijden tijdens de jeugdjaren voor de beste immuniteit zorgt.”

Marc Van Ranst Foto: Sven Dillen

Tij kan nog keren

Vooral bij de groep van de 5 tot 14-jarigen kwamen er vorige week zieken bij. Zij zijn traditioneel een van de aanstokers, omdat ze het griepvirus aan elkaar doorgeven op school. De griepepidemie kan zes tot twaalf weken duren, al verwacht viroloog Marc Van Ranst (UZ Leuven) dat het aantal besmettingen sowieso daalt in de krokusvakantie, begin maart.

Van Ranst waarschuwt tegelijk voor overhaaste conclusies. Er is op dit moment nog geen sprake van een opvallend zware epidemie. “Het kan dat de H3N2-variant straks opnieuw naar de achtergrond verdwijnt.”

Reden voor paniek is er dus niet. Sowieso is er dit jaar goed gevaccineerd, alle inentingen zijn uitverkocht. Al is niet duidelijk hoeveel daarvan naar 65-plussers gingen. “Zij zijn in deze periode van het jaar sowieso beter extra voorzichtig”, zegt Van Gucht. “Zo is het belangrijk contact te mijden met mensen die symptomen vertonen.” Ter herinnering: voor de griep zijn dat een droge hoest, koorts, keel- en spierpijn, en vermoeidheid.