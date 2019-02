Bende van spectaculaire bankkraak bijna opgerold: loslippigheid doet verdachte de das om

Antwerpen - In de zaak van de bankkraak op de Belgiëlei in Antwerpen raken meer details bekend over de opgepakte verdachte. Koba M. (27) woont al zijn hele leven in Antwerpen. Hij en zijn kompanen deden zich voor als Joden, maar ze behoren in werkelijkheid tot de gemeenschap van (christelijke) Georgiërs in Antwerpen. “Koba is een harde werker”, weet een ex-buur. M. werkte voor een bedrijfje dat wasmachines en andere elektronica vervoert. De machines die ze ophaalden, hield hij voor zichzelf in plaats van ze af te leveren. Daarom is hij ontslagen.

Hoewel M. een blanco strafregister heeft, werd hij afgeluisterd door de politie in een andere zaak. Tijdens een telefoongesprek had hij het over “een speciale slijpschijf die hij in Nederland moest kopen”. Onder andere die loslippigheid heeft hem de das omgedaan. Zoals we gisteren berichtten, kwamen de speurders bij Koba M. uit dankzij de slijpschijf die achtergelaten was in de tunnel.

Opvallend: de vader van M., wiens naam ooit gevallen zou zijn bij een overval op een juwelier in 2008, woont vlak bij de bestolen bank.

De komende dagen worden er nog doorbraken verwacht in het onderzoek.