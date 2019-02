Huilen, schreien en snotteren: het tranendal van de politiek

“Nu zit ik hier als een bleitmuile .” Joke Schauvliege (CD&V) kon haar tranen niet verstoppen. Ze liep rood aan. Huilde. Schreide. Snotterde­. ­Zoals andere politici het haar al hebben voorgedaan. Maar was het vroeger nog ietwat gênant om in tranen op beeld te staan, dan zorgt een vochtig oogje tegenwoordig voor sympathie. “Toch als je het niet te vaak doet én als ze je geloven”, zeggen ­experts.

Ergens in 2002 kondigde ook al een Vlaams minister in tranen zijn ontslag aan. Het leverde Bert Anciaux (toen Spirit) de bijnaam van ‘bleiter’ op. Een wisselbeker die via ­Caro­line Gennez (SP.A) naar ...