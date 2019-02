Scholen laten incassobureaus 2,75 miljoen euro innen bij ouders: “De mensen kunnen het gewoon niet meer betalen”

Incassobureaus hebben vorig jaar voor 2,75 miljoen euro aan onbetaalde schoolfacturen proberen te vorderen bij ouders. Dat is bijna 200.000 euro meer dan twee jaar eerder. “De mensen kunnen het gewoon niet meer betalen”, zegt SOS Schulden op School.

Warme maaltijden tijdens de middag, schooluitstappen of fotokopieën. Scholen sturen daarvoor een factuur naar ouders, maar die slagen er niet altijd in om die te betalen. De voorbije jaren hebben scholen steeds vaker incassobureaus ingeschakeld om openstaande schulden te vorderen. De problemen doen zich vooral voor in het middelbaar, omdat in de lagere school een maximumfactuur geldt.

In 2016 behandelden de incassobureaus 11.236 claims, vorig jaar waren dat er al 12.569. De totale waarde van die claims evolueerde in dezelfde periode van 2,59 miljoen naar 2,75 miljoen euro. Opvallend: van die geclaimde 2,75 miljoen euro konden ze ‘slechts’ 1,05 miljoen euro innen. Twee jaar daarvoor ging het nog om 1,24 miljoen. Het gaat om Belgische cijfers, maar zo’n twee derde van de dossiers zou Vlaamse ouders treffen.

De Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (BVI), die de cijfers verzamelde, hoedt zich voor harde conclusies. “Het zou kunnen dat mensen het moeilijker hebben om financieel rond te komen”, zegt BVI-woordvoerder Etienne van der Vaeren. “Ook mogelijk: we krijgen slechter onderbouwde claims, of ouders betalen minder omdat ze weten dat de school niet snel juridische stappen zal nemen voor 200 euro.” Een incassobureau treedt op in naam van scholen, maar heeft niet de juridische bevoegdheid van een gerechtsdeurwaarder.

Inkomen onder druk

SOS Schulden op School denkt dat het toch vooral met armoede te maken heeft. “Het beschikbare inkomen van de gezinnen staat onder druk”, zegt voorzitter Johan Van Biesen. “Bij mensen in schuldbemiddeling krijgen openstaande facturen bij de overheid en andere schuldeisers bovendien voorrang op de schoolfactuur.”

In het verleden kregen de incassobureaus al veel kritiek omdat ze driest te werk zouden gaan en ouders onder druk zetten om te betalen. Volgens de BVI is daar niets van aan en zijn het één of twee cowboys in het veld die hun goede naam verzieken.

Toch vragen SOS Schulden op School en SP.A een volledig verbod op incassobureaus in scholen. SP.A diende daar vorige week een voorstel van decreet voor in. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) is niet van plan om daar nu op in te gaan. Daarvoor wacht ze op de resultaten van een studie die de kosten voor ouders in kaart brengt. Intussen rolde ze wel zelf een project uit – in voorlopig negentig scholen – dat eerder inzet op kostenbeheersing. “Een van de deelnemende scholen zegt zelf dat ze voor een bepaalde richting de kostprijs met maar liefst 270 euro kon verminderen”, zegt ze.