De man die 165 miljoen meenam in zijn graf. Of zette hij zijn dood in scène?

Een hoop Canadese bitcoininvesteerders zit met een probleem. Ze stopten hun geld – in totaal 165 miljoen euro – in een ­online handelsplatform voor cryptomunten. Maar Gerald Cotten (30), de jonge baas van dat platform, stierf onlangs in India. En hij was de enige met de sleutel van de digitale kluis. Het geld ging dus met Cotten mee het graf in, en dat roept vragen op. Want hoe dom was het dat maar één man de codes had? En heeft Cotten niet zijn eigen dood gefaket om met de ­digitale poen te gaan lopen?