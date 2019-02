Cercle Brugge heeft een shirtsponsor en rarara, het is... Napoleon Sports & Casino. Nu ook de Vereniging zich laat betalen door een bedrijf dat zijn winst haalt uit kansspelen, is Eupen de enige overgebleven eersteklasser die niet met gokreclame speelt.

