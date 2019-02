Portret van Zinho Vanheusden, toptalent met een hart voor Standard: “Voor Anderlecht zal hij nooit spelen”

Dat Christian Luyindama zomaar mocht vertrekken, geeft aan hoe groot het geloof is van Standard in de 19-jarige Zinho Vanheusden. Wist u dat er een shirt van Anderlecht met Vanheusdens naam erop bestaat? Wat daarmee gebeurde, vertellen we u straks. Net als de speling van het lot, waardoor de jonge verdediger van Standard genoemd is naar een Braziliaan die weinigen zich herinneren. Maar eerst, even een buitenlandse loftrompet voor de gedoodverfde Rode Duivel van de toekomst.