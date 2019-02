Anderlecht werkt minnelijke schikking uit met oud-aandeelhouders, intern wordt gediscussieerd over kapitaalsverhoging

Het nieuws dat Marc Coucke 4 miljoen euro terugeist van de verkopers van Anderlecht veroorzaakte een schokgolf. De club communiceerde gisteren zelfs dat ze ondertussen al 3 miljoen euro recupereerde. RSCA spreekt ook liever niet van een claim, maar van “een commerciële transactie” met de oud-aandeelhouders. Zij zien het als een logische correctie.

Het nieuwe bestuur wrijft de oud-aandeelhouders van Anderlecht aan dat de verkoop van de club vorig jaar om fiscale redenen plots snel moest gaan. Daardoor moest ook de data room – de gegevensbank met alle boekhouding die onderzocht moest worden voor de verkoop – snel worden opgesteld. Dat hield risico’s in en om ‘verborgen gebreken’ tegen te gaan, werd toen al afgesproken dat de verkopers op de verkoopprijs van 59 miljoen euro tot maximaal 7 miljoen euro aansprakelijk konden worden gesteld.

Nu, een jaar later, stelde voorzitter Marc Coucke vast dat er wel degelijk onvoorziene kosten waren door bepaalde onverwachte clausules in spelerscontracten. “De verkopende en kopende aandeelhouders bespreken in alle sereniteit de mogelijk niet gekende en/of onvolledige informatie tijdens de verkoop”, reageerde RSCA-bestuurslid Etienne Davignon op het artikel in Het Nieuwsblad. “Beide partijen zijn al overeengekomen om dit te regelen in een commerciële transactie van ongeveer 3 miljoen euro. De discussies verlopen in een constructieve en positieve sfeer.”

Om juridische redenen en om een negatieve connotatie tegen te gaan, spreekt Anderlecht liever niet van een schadeclaim. Het noemt het “een commerciële transactie”, maar de bedragen die moeten terugvloeien zijn dezelfde. Zoals we aangaven, zijn er ook al verkopers die instemden met de terugstorting van het geld: 2.500 euro per aandeel. Toch stemde nog niet iedereen ermee in om te betalen aan deze voorwaarden.

Het huidige bestuur mag dan spreken van een kleine en logische correctie die altijd mogelijk is na een overname, er wordt wel nog steeds gezocht naar een globaal akkoord.

Niet in Couckes zak

Er is ook nooit gezegd dat Marc Coucke het gerecupereerde geld in eigen zak zal steken. Hij zal het gebruiken om de schulden af te bouwen en Anderlecht weer meer slagkracht te geven. Toch wilde Etienne Davignon dat nog eens benadrukken. “Het bedrag van de correctie zal door Alychlo (de investeringsmaatschappij waarmee Coucke de club kocht, nvdr.) aan Anderlecht worden betaald, waardoor het kapitaal van de club wordt versterkt.”

Ondertussen wordt er intern ook nog altijd gediscussieerd over de kapitaalsverhoging. Coucke wil 35 miljoen euro nieuw kapitaal in de club pompen, maar voorlopig willen niet alle kleine aandeelhouders daarin meestappen.