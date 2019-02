CLUBNIEUWS. Yves Vanderhaeghe legt het bij met zijn spits, training achter gesloten deuren bij Lokeren

Het mag er dan wel érg benard uitzien voor Lokeren, trainer Glen De Boeck wil niets aan het toeval overlaten en traint voortaan achter gesloten deuren bij de rode lantaarn. Yves Vanderhaeghe heeft het bij Kortrijk bijgelegd met zijn ontevreden spits, bij Genk verwelkomden ze Uronen weer op training en in Luik is toptalent Raskin “weer thuis”. Uw clubnieuws van de dag.

KV KORTRIJK. Stojanovic en Vanderhaeghe leggen het bij

Ilombe Mboyo nam met een videoboodschap (voorlopig) afscheid van de fans. Lucas Rougeaux blijft tot nader out. Elohim Rolland kan weer met de groep trainen. Yves Vanderhaeghe had een positief gesprek met Jovan Stojanovic, die afgelopen weekend zijn ongenoegen had geuit: “Ik ben enige topschutter die nooit mag starten.” (kv)

LOKEREN. Training achter gesloten deuren

Voortaan zal Lokeren de laatste training voor de wedstrijddag achter gesloten deuren afwerken. Het stadiondomein zal vrijdag dus niet langer toegankelijk zijn voor supporters. Een beslissing van trainer Glen De Boeck, die ook bij Kortrijk achter gesloten deuren trainde. Eerder dit seizoen trainde Lokeren onder Peter Maes ook al eens achter gesloten deuren, toen voor de cruciale match tegen Oostende.(whb)

GENK. Uronen traint weer mee

Jere Uronen heeft aangepikt bij de groep. Vandaag weten we of hij de wedstrijdkern haalt. Standard komt nog te vroeg voor Berge en Lucumi, die wel de looptraining hervatte. De Genkse beloften trekken vanavond naar AA Gent voor hun 1/8ste finale van de beker U21. Uit de A-kern is alleen doelman Vandevoordt paraat.(mg)

STANDARD. Toptalent Raskin “komt weer thuis” in Luik

Standard heeft Nicolas Raskin (17) gisteren ­officieel voorgesteld. Het jonge toptalent werd ­deze winter weggeplukt bij AA Gent, waar hij zich niet kon doorzetten. “Als Hein Vanhaezebrouck was gebleven, was het misschien anders gelopen. Drie trainers op ­korte tijd is niet ideaal voor een jongere”, aldus Raskin. “Ik wou deze winter uitgeleend worden, maar toen Standard zich meldde voor een ­definitieve transfer, heb ik niet getwijfeld. Ik heb hier bijna tien jaar in de jeugd gespeeld. Het voelt als thuiskomen. Als een voorzitter als Bruno ­Venanzi en een trainer als Michel Preud’homme je willen, dan ga je.”(bfa)

ANTWERP. Govea traint nog individueel

Weinig blessurezorgen bij Antwerp in aanloop naar de wedstrijd van ­zaterdag tegen Sporting Lokeren. Omar Govea beperkte zich gisteren tot een individuele training. De Mexicaan zit na zijn knieblessure in de laatste fase van de revalidatie. Normaal kan hij vanaf volgende week weer alle oefeningen met de groep meedoen. De overige spelers namen deel aan de groepssessie. Vandaag traint Antwerp net als de twee voorbije dagen om 10.30 uur.(dige)

KV OOSTENDE. Jonckheere sluit (eindelijk) weer aan

Na één jaar inactiviteit staat Michiel Jonckheere eindelijk dicht bij zijn comeback. De afgelopen week sloot de middenvelder, die lang sukkelde met een probleem aan de enkel en twee operaties onderging, opnieuw aan bij de groep. “Over twee weken hoop ik te spelen met de beloften. Ik ben al enorm blij dat ik opnieuw tot de groep behoor”, reageert Jonckheere, die de laatste keer in actie kwam op 17 september 2017. Ook Tomasevic pikte weer aan met de groep. Zijn spierblessure lijkt verleden tijd. Capon en Ndenbe moeten nog wat geduld oefenen.(jve)

WAASLAND-BEVEREN. Boljevic wellicht out voor STVV

Slecht nieuws voor Aleksandar Boljevic. De Montenegrijnse flankaanvaller onderging dinsdag een CT-scan aan de rechtervoet. Die scan bracht een kneuzing aan het licht, waardoor hij even buiten strijd is. Wellicht komt de wedstrijd van dit weekend tegen STVV nog te vroeg. Boljevic liep die voetblessure vorige week al op na een contact op training, maar kon afgelopen weekend tegen Genk toch aantreden. Daar verslechterde zijn blessure echter na een contact. (whb)

ZULTE WAREGEM. Vervoer drie resterende verplaatsingen gratis

Voor de degradatietopper op Lokeren legde Essevee samen met zijn partners gratis bussen in. Zulte Waregem speelt dit seizoen in de reguliere competitie nog drie keer op verplaatsing, en daarvoor kan het nog drie keer rekenen op de financiële steun van een pak sponsors. Zo zijn de busverplaatsingen van de officiële supportersclubs naar Anderlecht, Eupen en Waasland-Beveren ook gratis.(jcs)