Lichaam geborgen uit wrak vliegtuigje met voetballer Sala

Het lichaam dat reddingsdiensten aangetroffen hadden in het wrak van het vliegtuigje met aan boord voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson, is geborgen. Dat meldt de BBC in de nacht van woensdag op donderdag op gezag van het onderzoeksteam. Het is nog niet duidelijk of het om de 28-jarige Argentijnse spits of om de piloot gaat.