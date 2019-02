Brussels Airport met man en macht op zoek naar Bassie: “Er zijn camerabeelden, dat geeft hoop”

Stewards, bagagepersoneel, zelfs vliegtuigspotters en het vogel- en wildteam van Brussels Airport. De hele lucht­haven van Zaventem is gemobiliseerd in de zoektocht naar een kat. Bassie zou vorige donderdag landen, maar z’n baasje zag enkel een lege kennel op de ­bagageband. “Er zijn camerabeelden van Bassie in Zaventem, dat geeft hoop.”

In Zaventem is vorige donderdag een bijzonder pakje zoek ­geraakt. Bassie, de kater van de Nederlandse Ilse Machielsen (35), was samen met kattin Zorra op weg van Turkije naar ons land. Maar op de bagageband verscheen wel een kennel, maar geen Bassie: de poes was spoorloos verdwenen. “Meteen heb ik alarm geslagen”, vertelt de vrouw. “Ik ben beginnen te zoeken, zonder resultaat. Zaterdag zijn we teruggekeerd, met flyers, vangkooien en blikjes tonijn. We hebben al het personeel ingelicht, maar eigenlijk mochten we op de luchthaven niet veel doen.”

Ook Brussels Airport zelf zette een actie op poten: “We hebben eerst de camerabeelden bekeken”, zegt Anke Fransen. “Daarop was Bassie wel degelijk te zien. Daarna hebben we iedereen op de luchthaven gevraagd om uit te kijken naar de poes: alle partnerbedrijven, maar ook de spotters en ons bird- en wildlifeteam. Zij gaan actief op zoek naar vogels en andere dieren om de veiligheid te garanderen en kennen ook mogelijke schuilplaatsen voor de kat.”

“Ik heb Bassie lang moeten missen omdat dieren invoeren vanuit Turkije duur is en omdat er ook veel regeltjes zijn”, vertelt Machielsen. “Eindelijk zouden we herenigd worden, en nu dit. Als Bassie niet gevonden wordt, keer ik terug naar de luchthaven. Dan gaan we in de buurt errond flyeren en vangkooien uitzetten.”

Dat lijkt een goed idee, want de kans bestaat dat Bassie niet meer in de luchthaven is. “In het begin is zo’n katje heel schuchter en verstopt het zich. Maar na verloop van tijd krijgt het dier natuurlijk honger. Enkele jaren geleden hebben we zo ook een poes na een week teruggevonden. Er is zeker nog hoop.”