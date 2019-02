Engelse aanvaller beslist bekerwedstrijd dankzij goal met edele delen

Brighton-aanvaller Glenn Murray heeft woensdagavond een opvallende hoofdrol vertolkt in de 3-1 zege van zijn team Brighton tegen West Brom in de Engelse FA Cup. De spits scoorde als invaller de twee beslissende doelpunten in de verlengingen van de wedstrijd. Eén daarvan was wel een heel bijzondere: de 35-jarige Murray devieerde de bal namelijk met zijn edele delen in doel. Dat leidde uiteraard tot heel wat hilariteit op Twitter...

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"><p lang="en" dir="ltr">He'd only been on the pitch for a few minutes, but somehow Glenn Murray got the final touch on that...<br><br>...not sure which part of his body put it in, but they all count ???? <a href="https://t.co/Ov6ObsR5Iu">pic.twitter.com/Ov6ObsR5Iu</a></p>— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) <a href="https://twitter.com/5liveSport/status/1093273036806127617?ref_src=twsrc%5Etfw">6 februari 2019</a></blockquote>

