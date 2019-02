Bezoekjes van president Donald Trump aan zijn luxeresort in Florida kosten belastingbetaler 1 miljoen dollar… per dag

Tussen 3 februari en 5 maart 2017 bracht de Amerikaanse president Donald Trump vier bezoekjes aan zijn eigen luxeresort in Mar-a-Lago in Florida. Goed voor een verblijf van in totaal veertien dagen in het ‘Winter White House’. Totale prijskaartje voor de Amerikaanse belastingbetaler: 13,6 miljoen dollar, ofwel net geen miljoen dollar per dag, zo meldt overheidswaakhond GAO nu. En dan zijn nog niet alle kosten meegerekend.

De totale factuur omvat kosten voor de vluchten, boten, lokaal transport, maaltijden, verblijfskosten en incidentele onkosten, aldus het rapport dat dinsdag gepubliceerd werd. Niet inbegrepen: de lonen (en overuren) van de leden van de Secret Service, van de medewerkers van het Departement Defensie en andere regeringsmedewerkers die meereisden met de president. “Maar die zouden ook uitbetaald worden als de president in het Witte Huis zou zijn gebleven”, aldus waakhond GAO (voluit: Government Accountability Office).

Enkele bedragen: het Departement Defensie rekende 8,5 miljoen dollar aan (voor de vluchten, boten, huur van materiaal, maaltijden, hotelkamers...) en het Departement Binnenlandse Veiligheid nog eens 5,1 miljoen dollar aan gelijkaardige uitgaven. Er werd ook 60.000 dollar rechtstreeks betaald aan het Mar-a-Lago luxeresort van de president.

In hetzelfde rapport staat ook te lezen dat de overheid bijna 400.000 dollar spendeerde aan de beveiliging van de twee zonen van de president tijdens de drie internationale reizen die ze ondernamen begin 2018.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de cijfers. De kans is klein dat ze dat nog gaan doen, aangezien gelijkaardige vragen uit april 2017 en januari 2018 ook onbeantwoord bleven.

Torenhoge kosten voor presidentiële reizen zijn niet zo uitzonderlijk in de VS. Zo schatte GAO in 2016 dat de vierdaagse trip van toenmalig president Barack Obama naar Chicago en Palm Beach de Amerikaanse belastingbetaler zo’n 3,6 miljoen dollar kostte.