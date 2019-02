Details over ontvoering tonen gruwelijk leven van 14-jarig meisje: verkracht door vader, gemanipuleerd door “redder”

2,5 week was ze vermist, maar dinsdag is een 14-jarig meisje uit het Amerikaanse Madison eindelijk teruggevonden. Zij had aan een vertrouwenspersoon verteld dat ze verkracht werd door haar vader, maar werd nadien op een andere verschrikkelijke manier misbruikt. Maar aan hun leugens en manipulaties komt nu een einde. Dat meldt het Madison Police Department.

De veertienjarige had het gevoel dat ze eindelijk een vertrouwenspersoon had gevonden via sociale media na jaren van incest, maar de 31-jarige Bryan Rogers bleek allesbehalve goede intenties te hebben. “Ik kan je niet helpen, als je geen bewijs stuurt”, zei de vertrouwenspersoon, nadat het meisje haar hart eindelijk bij hem had durven luchten.

Hoop misbruikt

Bryan Rogers Foto: Madison Police Department

“Als je een video kan maken, dan kan ik je proberen weg te halen, maar zonder dat kan ik geen kant uit. Dan eindig je gewoon opnieuw bij hem en kom ik zelf ook nog eens in de problemen”, zei hij. Toen ze twijfelend reageerde, probeerde hij haar te overtuigen door haar te manipuleren. “Hij misbruikt je al twaalf jaar. Als dat geen reden genoeg is om gewoon een video te maken, dan weet ik niet wat ik kan zeggen om je te helpen.”

Uit wanhoop stemde ze toe om het “bewijs” op te sturen naar de 31-jarige man. Rogers gaf haar expliciete instructies van hoe ze de verkrachting moest filmen met haar smartphone. Het meisje sputterde nog tegen met “Ik kan die video echt niet doorsturen, dat kan ik echt niet aan”, maar de man toonde geen greintje begrip. Hij zei dat hij zelf in de gevangenis zou vliegen als hij die video niet had en toch het misbruik zou aangeven. Een grove leugen om haar zelf te kunnen misbruiken.

Verstopt in kast

Randall Pruitt. Foto: Monroe County Sheriff’s Department

Op 10 januari e-mailde de tiener de video in de hoop dat daarmee het einde was gekomen aan jaren van incest en misbruik. Maar Rogers zou de beelden nooit aan de politie geven. In plaats daarvan reed hij 1.200 kilometer van zijn huis in Wisconsin naar de thuis van het meisje in Madisonville om haar op te pikken. Hij dwong haar om haar gsm kapot te gooien en reed enkel via straten waar amper camera’s stonden.

Haar verdwijning alarmeerde de politie, die een zoektocht begon en online op de video terechtkwam. Na een nationale zoektocht van 2,5 week - waaraan ook haar vader Randall Pruitt meedeed - werd het meisje donderdag gevonden, terwijl ze zich verstopt had in de kast in het huis van Rogers. Ze vertelde de speurders alles. Nadat de politie de video bekeek werden zowel haar vader als haar vertrouwenspersoon opgepakt, de ene voor verkrachting, de andere voor uitbuiting en ontvoering.

Dinsdag verschenen ze voor het eerst in de rechtbank. Hoe het proces zal eindigen, zal de tijd moeten uitwijzen.