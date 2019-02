Kamerlid Raoul Hedebouw trekt PVDA-lijst in Luik

Kamerlid Raoul Hedebouw zal op 26 mei de federale lijst van de PVDA in de provincie Luik trekken. Dat schrijven de kranten van Sudpresse donderdag en Hedebouw bevestigde de informatie op Bel-RTL. Hij ziet voor zijn partij “een historische kans om een fractie te vormen” in de Kamer

Maandag zei partijvoorzitter Peter Mertens al dat de PVDA/PTB mikt op acht Kamerzetels. Volgens Hedebouw wil de partij zeker vijf verkozenen hebben zodat ze een eigen fractie kan vormen. “Zo kunnen we aanwezig zijn in alle commissies en een sociale en ambitieuze klimaatstrijd voeren”, zegt hij.

De federale ambities van de PVDA’ers staan hun regionale doelstellingen niet in de weg. “We willen een doorbraak forceren en ook in de parlementen in Wallonië en Brussel een fractie vormen”, zegt Hedebouw.