Blunder van formaat: agenten drinken bier op café, één van hen vergeet dienstwapen

In Brussel is een onderzoek gestart naar opmerkelijk gedrag binnen het eigen korps. Enkele politieagenten zouden hun avonddienst hebben doorgebracht op café, waarna één van hen zijn dienstwapen vergat. Dat schrijft La Dernière Heure.

Het incident vond afgelopen maandag plaats. Drie agenten trokken naar Le Terminus, een café in Evere, en consumeerden daar naar verluidt heel wat verschillende bieren. De mannen, gekleed in burgerkledij, deden dat terwijl ze van dienst waren. Volgens andere cafégangers zaten ze er minstens drie uur.

Dienstwapen vergeten

Dat de agenten een risico namen door tijdens hun dienst op café te gaan, staat buiten kijf. Toch waren ze zich niet bewust van de mogelijke, levensgevaarlijke gevolgen van dat avondje uit. Eén van de agenten beging namelijk een nog grotere blunder: hij vergat zijn dienstwapen in het café. Als zo’n wapen in de verkeerde handen terechtkomt, zijn de gevolgen niet te overzien. Gelukkig was dat niet het geval: een opmerkzame klant vond het pistool en verwittigde de politie.

Onderzoek gestart

De woordvoerder van politiezone Noord (Evere, Schaarbeek en Sint-Joost) heeft de feiten intussen bevestigd aan La Dernière Heure. “Er is een onderzoek gaande naar de omstandigheden van dit incident”, klinkt het. “Het wapen werd snel teruggevonden. We hebben maandagavond omstreeks halftwaalf een oproep ontvangen. Naarmate het onderzoek vordert, zullen alle nodige maatregelen genomen worden.”