"Stempelende miljonair" die nu ook eigen vzw oplichtte, krijgt jaar cel

Gent / Destelbergen - De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (72), die onder meer het Ghent River Hotel in handen heeft, is donderdagochtend veroordeeld voor fiscale fraude en het gebruiken van valse facturen om zijn fraude te kunnen plegen. Hij stond terecht voor het doorsluizen van meer dan een miljoen euro van een rekening van een vzw naar zijn privérekening, én een zwarte rekening van Ghent River Hotel. Ook zijn dochter werd mee veroordeeld.

De Witte stond samen met zijn twee kinderen en een vierde beklaagde terecht voor fraude die hij eind 2008 en begin 2009 pleegde. Met vijf valse facturen wist hij via een stroman 370.000 euro van zijn eigen vzw Les Glycines - die een rusthuis uitbaat in Wallonië - over te schrijven naar de zwarte rekening van het Ghent River Hotel, dat ook in handen is van de familie De Witte. Door het innen van drie door de vzw uitgeschreven cheques, verscheen 1.003.400 euro op zijn persoonlijke rekening. Inkomsten die hij niet aangaf in zijn personenbelasting.

De rechtbank achtte Didier De Witte en zijn dochter Florence donderdagochtend schuldig aan misbruik van vertrouwen en het gebruik van valse facturen. "Florence De Witte verklaarde zelf aan de speurders dat zij de dagelijkse leiding had binnen vzw Les Glycines, en dat de facturen door haar werden goedgekeurd en betaald. Als bestuurder moest zij op de hoogte zijn geweest van de achterliggende constructie", aldus de rechter. Zij werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een boete van 12.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

Jaar effectieve celstraf

Didier De Witte zelf, 72 intussen, werd ook nog schuldig verklaard aan fiscale fraude. "De gelden van de valse facturen en de cheques belandden op de rekeningen van Didier De Witte zelf en een rekening van het Ghent River Hotel. Toch zijn die inkomsten nergens terug te vinden in de personenbelasting van meneer De Witte, noch in de vennootschapsbelasting van het Ghent River Hotel aangezien het om een zwarte rekening gaat", aldus de rechtbank. "De valse facturen en cheques werden uitgeschreven met het doel zich te verrijken op moeilijjk traceerbare wijze en belastingen te onduiken", meent de rechter.

LEES OOK: “Stempelende miljonair” sluisde miljoen euro van vzw naar eigen rekening

Voor Didier De Witte, die geen onbekende is bij het Gentse parket, komt de nieuwe fraude hem op een jaar effectieve celstraf en een boete van 240.000 euro te staan. 501.000 euro, geld dat hij verdiend zou hebben aan de belastingonduiking, werd verbeurdverklaard.

In 1999 kreeg Didier De Witte al eens een jaar cel met uitstel voor een faillissementsmisdrijf, en in 2011 werd hij veroordeeld voor het onterecht trekken van 40.000 euro stempelgeld van mei 2005 tot mei 2009. Hij kreeg een uitkering, maar was in wezen een van de bekendste projectontwikkelaars van Gent. Op papier bekleedde hij geen functie binnen zijn bouwbedrijf CCR uit Destelbergen, maar in de praktijk zwaaide hij er de plak. De achttien maanden cel kocht hij in 2013 af.

De zoon van Didier De Witte werd over de hele lijn vrijgesproken in deze zaak. Ook de stroman, een Waalse man met een schaduwvennootschap, werd vrijgesproken. "Meneer is zeker onvoorzichting geweest, maar het is niet bewezen dat hij op de hoogte was van het doel van de hele constructie, namelijk het ontduiken van personen- en vennootschapsbelasting", klonk het donderdagochtend. De Belgische Staat kreeg twee keer één euro symbolische schadevergoeding toegewezen.