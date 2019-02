Wat doet een verpleegkundig specialist?

De verpleegkundige, die kennen we. Maar wat is de verpleegkundig specialist? Na landen als Nederland wordt het beroep van verpleegkundig specialist ook in België officieel erkend. Omdat de zorg complexer en innovatiever wordt, groeit de nood aan hooggespecialiseerde verpleegkundigen.

“Je hebt een specialisatie binnen een bepaald domein”, legt Anneleen Vanhellemont kort uit. Zij is bij UZ Leuven verpleegkundig specialist hematologie, dat zich richt op afwijkingen van het bloed. “In mijn dagelijkse praktijk coach en begeleid ik patiënten, familieleden en andere zorgverleners. Maar ook onderzoek en innovatie zijn belangrijke taken”, vertelt ze.

Wat betekent dat concreet? Anneleen haalt een voorbeeld aan: “Op basis van recent onderzoek bleek dat patiënten minder aften en wondjes in hun mond kregen door ze tijdens de toediening van chemotherapie te laten zuigen op ijs. Dat gebruik hebben we ingevoerd.”

Aanspreekpunt

Dat de verpleegkundig specialist tussen de verpleegkundige en de arts staat, wil ze niet met zo veel woorden zeggen. “Hiërarchisch is dit misschien zo, maar per slot van rekening werken we als een team.” Anneleen studeerde eerst af als bachelor verpleegkunde. Nadien deed ze nog een extra jaar bachelor oncologische zorg en vervolgens de masteropleiding in verpleegkunde.

Sinds een jaar of drie ondersteunt Anneleen patiënten met plasmacelaandoeningen – een kwaadaardige afwijking van het bloed – gedurende hun behandelingstraject. “In deze rol begeleid ik patiënten en hun naasten op scharniermomenten in hun behandelingsproces. Verder ben ik onder meer een aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor patiënten en hun naasten.” Geen gemakkelijke job, al doet Anneleen het naar eigen zeggen heel graag.

