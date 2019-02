Man aangehouden voor benaderen van minderjarige in Wetteren

Wetteren - De onderzoeksrechter heeft een man aangehouden die verdacht wordt van het benaderen van een minderjarige in Wetteren. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De 28-jarige man had geprobeerd om twee zussen naar z’n bestelwagen te lokken.

LEES OOK. Man die meisje wilde lokken opgepakt: “Hij vroeg om mee te helpen zoeken naar poesjes in het bos”

De feiten gebeurden aan een bushalte in Wetteren. “De 28-jarige man had er vorige vrijdag al geprobeerd om twee zussen van 16 en 19 naar z’n bestelwagen te lokken met een verhaal over verloren gelopen katjes. Maandag zette de politie een val op en werd B.M. betrapt aan dezelfde halte, toen hij de jongste van de twee zussen opnieuw benaderde.”

De man werd verhoord en de onderzoeksrechter liet hem aanhouden voor het benaderen van een minderjarige. Het gaat momenteel niet om feiten van poging ontvoering of andere zwaardere kwalificaties. In het belang van het onderzoek worden geen verdere details gegeven, zegt het parket.