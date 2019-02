Man laat baby even achter in wagon om sigaret te roken, tot trein plots vertrekt Video: KameraOne

Het waren erg verontrustende momenten voor deze vader uit Cleveland. De man wilde samen met zijn baby een trein nemen in Windermere Station, maar besloot even voor vertrek om buiten nog een sigaret te roken. Het bleek geen goed idee: nog voor hij terug in de wagon stapte, was de trein al vertrokken. Samen met zijn baby.

Bewakingsbeelden van het incident zijn sinds kort vrijgegeven. Ook de overige passagiers waren erg ongerust. Een andere reiziger die reeds in de wagon zat en hoorde dat de trein op het punt stond te vertrekken, probeerde nog om de vader op tijd in te lichten. Het had weinig succes: de vader kon ondanks verwoede pogingen niet meer instappen en moest lijdzaam toezien hoe de trein het perron verliet.

Gelukkig vielen de gevolgen mee. Een passagier kon het treinpersoneel al inlichten nog voor het voertuig bij het eerstvolgende station was aangekomen. Zo kon de machinist de trein laten terugkeren richting de vader van de baby. Een woordvoerder van de lokale vervoersmaatschappij liet weten dat de baby op geen enkel moment in gevaar was.

bekijk ook

“Een mirakel”: baby overleeft als bij wonder val onder rijdende trein