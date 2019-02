Theo Francken uit kritiek op burgemeesters die klimaatspijbelaars steunen: “Schaam u diep”

Voor de vijfde donderdag op rij wordt er massaal gespijbeld voor het klimaat. Opnieuw zullen duizenden leerlingen de straten doorkruisen om een daadkrachtig klimaatbeleid te eisen. Deze keer staat niet Brussel centraal in de betogingen, maar Leuven. Daar worden 10.000 mensen verwacht. In heel wat steden zullen ook politici de menigte steunen, maar dat vindt Theo Francken (N-VA) niet kunnen.

Op Twitter uit Theo Francken (N-VA) zijn ongenoegen over de burgemeesters die vandaag hun ‘klimaatspijbelkinderen’ zullen toespreken en tegelijkertijd ook op een verkiezingslijst staan. De voormalige staatssecretaris, intussen burgemeester van Lubbeek, vindt dat niet kunnen. “Schaam u,” zo schrijft hij op Twitter.

Aan alle burgemeesters die vandaag ‘hun’ klimaatspijbelkinderen toespreken en in mei op een lijst staan, schaam u. Diep. — Theo Francken (@FranckenTheo) February 7, 2019

De klimaatspijbelaars organiseren voor de vijfde donderdag op rij klimaatmarsen. Het zwaartepunt ligt echter niet in Brussel, waar bij de vorige editie zo’n 12.500 jongeren verzamelden, maar wel in Leuven. Ook Anuna De Wever en Kyra Gantois, de boegbeelden van de zogenaamde bosbrossers, trekken daarheen.

In andere grootsteden worden eveneens grote betogingen gepland. Een overzicht:

LEUVEN

In Leuven wordt de betoging getrokken door KlimaLeuven, zij willen alle Leuvense jongeren de kans geven hun stem te laten horen voor het klimaat. De organisatie krijgt de steun van de leerlingen, leerkrachten en sympathisanten van alle middelbare scholen, studenten en de 55-plussers van OKRA. Omdat Anuna De Wever, boegbeeld van Youth for Climate, ook aanwezig zal zijn, is de kans groot dat ook veel leerlingen van buiten de stad naar Leuven trekken. Er worden in totaal zo’n 10.000 betogers verwacht. Het centrum van de stad zal dan ook erg moeilijk bereikbaar zijn tussen 12 en 15 uur, zo meldt de politie.

Heibel tussen politici

Omstreeks 13 uur staat een toespraak gepland van het stadsbestuur op het Ladeuzeplein. Dat zorgt voor enige ophef tussen de lokale politici. N-VA’er Lorin Parys, die in de Leuvense oppositie zit, vindt het namelijk gek dat burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) op het podium zal staan bij het klimaatprotest.

KORTRIJK

Kortrijk was de eerste grootstad waar de klimaatbetoging snel veel volk op de baan bracht. Volgens een eerste telling van de lokale politie zouden er bijna 1.000 mensen deelgenomen hebben aan de mars door het centrum. Om 9 uur verzamelden de leerlingen van de scholengroepen Rhizo en het Guldensporencollege. Ook heel wat kleutertjes kwamen met de hele klas opdagen, en zorgden voor veel kleur in een betoging. initiatiefnemers Amber Roelstraete en Dorian Berintan spraken er de menigte toe (zie video). Ze wezen de politici en vooral de bedrijven op hun plichten, maar benadrukten dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een oplossing voor de klimaatproblemen.

Vijftien agenten werden ingezet om alles in goede banen te leiden. Rond half elf werd de massa ontbonden en trokken de leerlingen en studenten terug naar de klas

BRUSSEL

Dat Anuna De Wever en kompaan Kyra Gantois deze keer in Leuven en niet in Brussel betogen, weerhield andere klimaatspijbelaars er niet van naar de hoofdstad af te zakken. Volgens een eerste telling waren er zo’n 3.000 betogers aanwezig. Net als vorige week startte de mars om 10.30 uur aan Brussel-Noord, na een tocht door het hart van Brussel zal die eindigen aan het station Brussel-Zuid.

De afgelopen vier edities van Spijbelen voor het Klimaat vonden plaats in Brussel, maar zoals eerder aangekondigd wil Youth for Climate haar acties verspreiden over de verschillende Belgische steden. Op donderdag 14 februari worden de klimaatjongeren wel opnieuw massaal in Brussel verwacht, want de studenten uit de hogescholen en universiteiten willen dan samen met de scholieren luid hun stem laten horen.

ANTWERPEN

In Antwerpen verzamelden zo’n zeshonderd jongeren op het Operaplein in Antwerpen om te betogen voor een beter klimaatbeleid. Ze zetten koers naar de Groenplaats en de massa werd voor vertrek toegesproken door enkele jongeren. “Wij willen niet dat ministers ontslag nemen! Wij willen dat ze maatregelen nemen. Wij zullen lawaai blijven maken tot er actie komt.”

Protest in Antwerpen Foto: Victoriano Moreno

LIMBURG

Ook in Limburg wordt betoogd voor het klimaat. Zo organiseert Youth for Climate Hasselt een klimaatmars in de provinciehoofdstad. Jongeren zullen er verzamelen om 14 uur op de Grote Markt, waarna ze door de binnenstad naar het Kolonel Dusartplein trekken. “In haast elke provinciehoofdstad wordt om aandacht voor het klimaat geroepen. Limburg zal hierbij niet achterlopen”, klinkt het. De politie zal de jongeren tijdens de mars begeleiden.

Basisschool De Beerring in Beringen trekt op pad met een 450-tal leerkrachten en leerlingen. De klassen van de lagere afdeling hebben elk tien beloften opgesteld, die ze aan burgemeester Thomas Vints (CD&V) en schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT) willen overhandigen.